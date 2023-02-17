После новости модели и певицы Анны Неплях о "стрельбе" в ее авто, девушка стала "героиней криминальных хроник". "Мисс Украина Вселенная" решила объяснить, что произошло на самом деле в инстаграм-сториз.
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Анна Неплях рассказала, что разбил ее автомобиль
Модель сообщила, что вчера с утра стояла в очереди на разворот на бульваре Леси Украинки возле метро в центре Киева. Внезапно она услышала звук, похожий на выстрел.
Вокруг не было машин, никто рядом не гонял, не было рядом никаких грузовых машин. И я слышу как выстрел. Испугалась так, что пригнулась. Смотрю в зеркало заднего вида и вижу, что заднее стекло машины в паутинке. Я в шоке начала ехать, потому что позади меня тоже машины на развороте, и мое заднее стекло полностью сыпется,
– рассказала Анна Неплях.
Включила аварийку, подъехала к своему дому и уже там увидела камешек, который, вероятно, и стал причиной разбитого стекла.
"Кроме того, что оно на меня упало с неба, – других объяснений нет. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах".
Причина разбитого стекла / Фото из инстаграм-сториз
- Вчера Анна Неплях, уже неоднократно попадавшая в ДТП, заявила, что в нее стреляли. Она показала фото своего авто, из которого посыпалось заднее стекло. Очевидно, словами о "стрельбе" девушка решила тогда пошутить.
- Интересно, что недавно Лесю Никитюк оштрафовали за рулем. На дороге ее остановила полиция и выписала штраф – все из-за превышения скорости.