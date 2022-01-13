"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как выглядела 15 лет назад: милое детское фото
Источник:инстаграм Анны Неплях
27-летнюю Анну Неплях назвали самой красивой девушкой 2021 года по версии конкурса "Мисс Украина Вселенная". Сейчас она выглядит очень эффектно, а какой была 15 лет назад, смотрите на архивном фото.
После уикенда в Париже Анна Неплях отправилась на отдых в город Тулум, в Мексикe. На курорте она примерила дерзкий леопардовый костюм и сравнила свой "хищный" образ с тем, который носила 15 лет назад.
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Как "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях выглядела 15 лет назад
На архивном фото модели всего 12 лет, и она сама создала себе look из платков. Один, с длинной бахромой, Анна Неплях завязала на талии, с другого, с тигровым принтом, сделала топ.
С детства готовилась к Тулуму. Мне тут 12 лет, я обожала наряжаться в тряпки и делать показ мод,
– с юмором подписала Анна Неплях.
"Прошло 15 лет и девочка на предыдущем фото даже не представляла себе, что вся лучшая одежда мира будет на ней в разных точках планеты. Их двоих объединяет одно – они умеют мечтать и точно знают, что все, что в голове и фантазии, – сбудется", – добавила "Мисс Украина Вселенная 2021".
Анна Неплях в 12 лет / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная 2021"
Анна Неплях 15 лет назад и сейчас / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная 2021"
Как звезды выглядели в детстве
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