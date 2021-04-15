Один из самых престижных конкурсов красоты, "Мисс Мира", в 2021 году отмечает юбилей. Уже 70 лет лучшие красавицы мира принимают участие в этом конкурсе, чтобы доказать, что именно их красота особенна и исключительна.

Принять участие в таком конкурсе как "Мисс Мира" – мечта многих девушек. Изысканная диадема, бешеная популярность и возможность доказать, что ты действительно самая красивая в мире – все это уже 70 лет заставляет представительниц прекрасного пола покорять этот конкурс красоты.

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Немного из истории конкурса "Мисс Мира"

История знаменитого конкурса красоты в началась в Великобритании, а именно в Лондоне. Основателем "Мисс Мира" считается Эрик Морли, который в 1951 году хотел устроить одноразовое конкурс-шоу с девушками в бикини. Однако, все произошло немного по-другому. Событие быстро получило широкую огласку и именно пресса сразу окрестила его названием – "Мисс Мира". Консервативные британцы восприняли мероприятие неоднозначно, ведь его организаторы задумали, что конкурс будет рекламой купальников. Однако, "Мисс Мира" все же провели, и первой его победительницей стала Керстин "Кики" Хаканссон.



История конкурса "Мисс Мира" / архивные фото конкурса

Жителей Великобритании взволновало то, что девушки-конкурсантки делали свои выходы в откровенных бикини, поэтому чтобы избежать народного осуждения, Эрик Морли отказался от начальной концепции конкурса вообще. После такого, участницам "Мисс Мира" предложили для награждения надевать роскошные вечерние платья, что стало традицией, которую чтят до сих пор.

Конкурс "Мисс Мира" имеет и свой лозунг – "Красота с целью". Этим кредо основатели пытались передать, что красивые черты лица и тела могут изменить мир лишь тогда, когда вместе с ними есть разум и желание действовать на благо обществу. Поэтому, для оценки интеллектуальных способностей конкурсанток, в программу ввели различные тесты и разработали выход, где каждая девушка может показать свой лучший талант.



"Мисс Мира": история конкурса / Фото Unsplash

В 2000 году умирает основатель конкурса Эрик Морли и его обязанности директора и члена жюри принимает жена Джулия. В "Мисс Мира" меняются правила – теперь здесь могли участвовать только приглашенные конкурсантки, ведь сформировалась своеобразная система отбора – франшиза Miss World.

"Мисс Мира" имеет национальные представительства в более чем 100 странах мира. Свой филиал конкурс имеет и в Украине, в Киеве. Именно в столице ежегодно избирается Мисс Украина, которая имеет возможность участвовать в конкурсе Мисс Мира и представлять там нашу страну.

В 2018 году произошел скандал с Вероникой Дидусенко, которая завоевала титул "Мисс Украина-2018" и уже должна была отправляться на главный конкурс. Однако, 24-летнюю модель лишили звания, когда узнали, что у нее есть сын. Ведь, согласно правилам, конкурсантки не должны быть замужем, разведенными или с детьми.

Победительницы конкурса "Мисс Мира" за последние годы

Из-за начала пандемии в 2020 году, конкурс "Мисс Мира" в том же году не состоялся. Однако предлагаем вам вспомнить, кто побеждал и красовался ценной короной в известном конкурсе красоты за последние годы.

Тони-Энн Синг

В 2019 году драгоценную корону конкурса получила Тони-Энн Синг, которая родом из Ямайки. 25-летняя девушка увлекается психологией и активно изучает феминизм. К слову, конкурсантки из Ямайки выигрывают "Мисс Мира" уже в четвертый раз.



Победительница "Мисс Мира" 2019 Тони-Энн Синг / Фото из инстаграма Тони- Энн Синг

В 2019 году представительница Украины – Маргарита Паша вошла в Топ-40 конкурсанток, однако дальше девушка не прошла.

Ванесса Понсе

Ванесса Понсе стала первой мексиканкой, которая получила титул "Мисс Мира" в 2018 году. Девушка занимается волонтерской деятельностью и помогает мигрантам. Во время участия в конкурсе красоты она продвигала свой проект "Na Vili", целью которого является помощь детям коренных жителей, которые вынуждены мигрировать в пределах Мексики в поисках работы.



Ванесса Понсе – победительница "Мисс Мира" 2018 / Фото Getty Images

Мануши Чхиллар

Индийская модель Мануши Чхиллар завоевала звание "Мисс Мира" в 2017 году. По профессии девушка медик, и в целях ее благотворительной кампании во время конкурса было распространение знаний о гигиене менструации. Мануши стала шестой индианкой, которая своей красотой покорила конкурс красоты.



Мануши Чхиллар на "Мисс Мира" 2017 / Фото с официального сайта конкурса "Мисс Мира"

Стефани дель Валле Диас

Пуэрто-риканский музыкант и модель Стефани дель Валле Диас в 2016 году получила честь называться "Мисс Мира". Стефани владеет тремя языками и изучает коммуникации и правоведение.



Стефани дель Валле / Фото Getty Images

Мирея Лалагуна

Испанская актриса и модель Мирея Лалагуна очаровала своей красотой жюри конкурса, и в 2015 году завоевала себе желаемую корону. Девушка стала первой испанкой, которая выиграла "Мисс Мира". Стоит отметить, что это не была первая победа Мире на международных конкурсах красоты. В 2014 году она выиграла конкурс Miss Atlántico Internacional – конкурс, который проводится среди девушек из стран Латинской Америки, также в нем участвует Испания.