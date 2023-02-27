Финалистка шоу "Холостяк" Саша Мудрая, которой сложно перейти на украинский язык, имела опыт участия в другом проекте. Да, она хотела пройти кастинг в конкурсе красоты.

К слову Сашу Погорелову из "Холостяка-12" заметили в компании Евгения Ковтуненко: какие между ними отношения

Саша Мудрая о "Мисс Украине"

Участница романтического реалити-шоу рассказала, что пыталась пройти кастинг на "Мисс Украина" еще 6 лет назад. Но тогда у нее были отношения, чего не позволяли организаторы.

Кого не берут на "Холостяк", те идут на "Мисс Украина". Я ходила на конкурс, когда мне было 21. Меня поставили перед фактом: либо отношения, либо конкурс. Я спросила, почему я не могу объединить приятно с полезным. Тогда я была в отношениях и расходиться не собиралась. В тот момент я была очень влюблена. Потому, пожалуй, я не прошла,

– призналась Саша Мудрая.

Девушка добавила, что имела не самую лучшую фигуру для конкурса красоты. "Я была "пирожком" с боками, руки были такие. Тогда нужно было быть худенькой. Может, это была также одна из причин. Мне сказали, что надо ходить на бокс. Когда занимаешься боксом, женское тело максимально теряет лишнее".

Интервью Саши Мудрой: смотрите видео онлайн