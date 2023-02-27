Фіналістка шоу "Холостяк" Саша Мудра, якій складно перейти на українську мову, мала досвід участі в іншому проєкті. Так, вона хотіла пройти кастинг у конкурсі краси.

До слова Сашу Погорєлову з "Холостяка-12" помітили в компанії Євгена Ковтуненка: які між ними стосунки

Саша Мудра про "Міс Україну"

Учасниця романтичного реаліті-шоу розповіла, що пробувала пройти кастинг на "Міс Україна" ще 6 років тому. Але тоді вона мала стосунки, чого не дозволяли організатори.

Кого не беруть на "Холостяк", ті йдуть на "Міс Україна". Я ходила на конкурс, коли мені було 21. Мене поставили перед фактом: або стосунки, або конкурс. Я спитала, чому я не можу поєднати приємно з корисним. Тоді я була у стосунках і розходитися я не збиралася. На той момент я була дуже закохана. Тому, мабуть, я не пройшла,

– зізналась Саша Мудра.

Дівчина додала, що мала не найкращу фігуру для конкурсу краси. "Я була "пиріжком" з боками, руки були такі. Тоді треба було бути худенькою. Може, це була також одна з причин. Мені сказали, що треба ходити на бокс. Коли займаєшся боксом, жіноче тіло максимально втрачає зайве".

Інтерв'ю Саші Мудрої: дивіться відео онлайн