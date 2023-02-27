Александра Погорелова в интервью призналась, что ее связывает с участником первого сезона шоу "Холостячка", бизнесменом и ресторатором Евгением Ковтуненко. Не так давно она посетила его именины в Киеве.

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Саша говорит, что обожает Ковтуненко, ведь он ее друг. По ее словам, он помогал ей по многим вопросам.

Он, кстати, знал, что я иду на "Холостяк-12". Нас познакомили общие друзья, и я не знала, что он участвовал в "Холостячке",

– заявила Погорелова.

Девушка добавила, что также дружит с еще одним участником "Холостячки" Алексеем Тригубенко.

Что касается своей личной жизни, то Александра ответила, что расскажет, только когда на ее безымянном пальце будет кольцо.

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