Продюсер и комик Андрей Лузан опубликовал сообщение, в котором призвал бойкотировать конкурс красоты "Мисс Украина". По его мнению, проблема не только с участницами, но и с самим конкурсом – уместность его проведения под вопросом.

К слову В Нидерландах впервые женщина-трансгендерша победила в конкурсе "Мисс страны": фото

Участницы конкурса "Мисс Украина" попали в скандал

Андрей Лузан в первую очередь обратил внимание на участниц конкурса. Среди них девушка №10 – Оксана Магера. Судя по ее фото из Москвы до 2022 года, девушка проживала в Москве. Девушка принимала участие в конкурсе "Будущее России". Сейчас она живет в Дубае, где ходит в рестораны русских олигархов. На странице Оксаны почти нет упоминаний о полномасштабном вторжении, особенно в первые месяцы.

Оксана Магера живет в Дубае и не поддерживает Украину / Фото из инстаграма Андрея Лузана

Вопрос вызвала и другая участница под номером 23 – Екатерина Чувашова. Она снимала видео в тиктоке под российскую музыку, а отец девушки, вероятно, сотрудник ФСБ, был арестован за слив позиций ВСУ.



Участницы конкурса / Фото с инстаграма Андрея Лузана

Лузан также нашел фото, где участник конкурса Ирина Пиляева сопровождает московского ресторатора Александра Орлова. До 2022 года он являлся одним из совладельцев конкурса красоты.



Участницы конкурса / Фото с инстаграма Андрея Лузана

В целом, как заметил шоумен, часть девушек-участников конкурса не живет в Украине, не общается на украинском и не проявляли признаков патриотизма до участия в "Мисс Украине" – это довольно показательно. Заметим, что теперь участницы "чистят" страницы и удаляют доказательства связей с Россией.



Лузан об участницах / Фото с инстаграма Андрея Лузана

Участницы конкурса могут быть причастны к эскорту

После первого сообщения Андрея Лузана об участницах, в него поступило множество сообщений с личными историями об участии в конкурсе. В частности, о том, как девушек заставляют участвовать в поездках с мужчинами.



Личные истории / Фото из инстаграма Андрея Лузана



Личные истории / Фото из инстаграма Андрея Лузана

В то же время комик подчеркнул, что не нужно набрасываться на всех участниц, потому что некоторые из них буквально заставляют участвовать в конкурсе.

"Один близкий человек двух девушек-конкурсанток созвонился со мной и рассказал о том, что некоторых девушек в этот конкурс затягивают разными увещеваниями и манипуляциями. А потом ты просто не можешь его покинуть. Тебе просто не дают", – рассказал Лузан.

Также ведущий напомнил, что конкурс "Мисс Украина" и "Мисс Украина Вселенная" – разные.

Этот конкурс не имеет никакого права носить "Украина" в названии и вообще для меня теперь клеймо эскорта и предательства навсегда запечатлено за этим действом,

– подытожил Андрей Лузан.