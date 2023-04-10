С мамой Дана Балана Тина Кароль познакомилась в 2020 году на съемках "Голоса страны". Похоже, они до сих пор на связи, ведь артистка тепло представила ее перед большой публикой в Кишиневе, а заодно снова подогрела слухи о романе с молдавским певцом.
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Мама Дана Балана на концерте Тины Кароль
Ну и красавец, самый лучший мужчина на свете после сына… Мама Люда, мама Дана Балана сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляющая. Вы родили красавца – благородного, честного, браво,
– заявила Тина Кароль со сцены.
После этих слов Людмила подошла к сцене с большим букетом в патриотической желто-синей обёртке, а артистка хоть и была в роскошном вечернем платье, но спустилась на колени, чтобы обнять и поцеловать женщину. Они даже успели что-то обсудить, держась за руки.
"Исключительное шоу минувшей ночью в Кишиневе! Тина Кароль привезла нам частицу сердца Украины! Мы отдали ей частичку своего сердца. Браво тебе, Тина! Браво, Украина", – прокомментировала Людмила Балан в своем инстаграме.
Тина Кароль с мамой Дана Балана / Фото с инстаграм-сторис певицы
В комментариях их сразу же окрестили невесткой и свекровью:
- "Невесточка и свекрушечка. Красивые у вас отношения, спасибо, что пришли поддержать";
- "Счастье всей вашей большой семье";
- "Ну все, теперь на всех законных основаниях фан-дом Дантина перетекает в фан-дом Людтина. Вы невероятны, как лучшие подружки. Любим вас";
- "Очень хотелось бы увидеть Дана Балана. Людмила и Тина, вы невероятны";
- "Две поющие птички! Я восхищаюсь и люблю вас! Спасибо молдавскому народу за помощь".