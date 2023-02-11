Наконец-то на украинском: Миша Романова из "ВИА Гры" выпустила проникновенный трек "Зима"

У экс-солистки группы "ВИА Гра" Миши Романовой состоялся первый после 24 февраля релиз. Она выпустила украиноязычную песню "Зима". Этот трек был создан еще до войны, но артистка переписала лирику.

До полномасштабного вторжения Наталья Могилинец, известная как Миша Романова, развивала карьеру в России, так что не удивительно, что выпускала только русскоязычные треки. На днях она наконец-то презентовала первую украиноязычную песню "Зима", которую готовила еще якобы к началу 2022 года.

К теме Новый "Манифест" от Артема Пивоварова: какую идею певец заложил в популярную песню и клип

Миша Романова выпустила первый украиноязычный трек "Зима"

Сингл "Зима" о разлуке с домом и любимым человеком. Вероятно, Миша Романова спела о бойфренде, на которого впервые намекнула в октябре.

Я долго не могла понять, о чем я хочу петь в новых песнях. Если раньше я была более смела и откровенна как в треках, так и на сцене, то сейчас мне хочется безопасности и уюта, отражать то, о чем болит мое сердце, как и сердце каждой женщины уже почти год,

– прокомментировала Миша Романова.

Она отметила, что за год энергия и смыслы трека "Зима" потеряли актуальность, поэтому сонграйтер и ее друг Андрей Осадчук подарил ему новую жизнь.

"Он, зная мою историю и тяжелые переживания разлуки с семьей, частично оставшейся в оккупированном Херсоне, предложил лирику, поразившую меня до глубины души. И мы очень быстро записали новый вариант песни", – призналась певица.

Миша Романова – Зима: слушайте песню онлайн

В комментариях на ютубе отметили, что по-украински Миша Романова звучит по-новому и отчетливее:

"Как же хорошо на украинском. И песня сильная, проницательная. Все слова в ней о нашей жизни сейчас. Миша Романова, уже давно ждал от тебя новой песни. И надеюсь, что и дальше будут на украинском, потому что насколько это крутое звучание";

"Какой голос. С этой музыкой и строками пробивает прямо до глубины сердца. Для многих украинцев сейчас эта песня будет столь актуальна, к сожалению";

"Как странно слышать на украинском. Как русский язык, то все на одно лицо, а украинский такие нотки открывает, что удивляешься, браво";

"Миша, невероятно трогательно, слезы на глазах от вашего голоса, от душевной боли в нем. Мира на земле";

"Песня жизненная, музыка крутая, исполнение безупречное".

Напомним, в сентябре в оккупированном Херсоне умер отец Миши Романовой. "Война убивает все, что дороже всего. Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональная, но я держусь. Я люблю тебя", – комментировала тогда артистка. Еще в июне она делилась, что в Херсоне часть ее семьи – отец, брат, племянники. Они не могли выехать, потому что, как писала звезда, "машины расстреливают". Где сейчас ее родные, пережившие оккупацию, неизвестно.