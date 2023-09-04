Два месяца назад певец выпустил новую песню о войне "Я солдат". 24 Канал выяснил, где сейчас победитель 8 сезона "Х-Фактора" и как изменилась его жизнь после проекта.

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Михаил родился в 1998 году в городе Рудки Львовской области. Образование он получил во Львовском колледже гостинично-туристического и ресторанного сервиса по профессии повар-кондитер. Будущий певец даже работал в суши-баре во Львове.

Пением Панчишин никогда не занимался профессионально, однако музыкой увлекался с детства.



Михаил Панчишин с мамой / Фото с его интаграммы

Участие в шоу "Х-фактор"

В 2017 году он принял участие в популярном талант-шоу "X-Фактор". Михаил попал в команду Дмитрия Шурова.



Михаил Панчишин с Дмитрием Шуровым / Фото с его инстаграммы

В финале соперником Михаила был Юрко Юрченко, снискавший благосклонность молодежи в 1990-х годах. Однако юноше удалось перепеть его.

Панчишин стал победителем шоу благодаря голосованию телезрителей. Кроме победы он получил 1 миллион гривен, возможность записать песню и снять на нее клип.

Михаил Панчишин – все выступления певца на "Х-факторе": видео

Жизнь после шоу

Уже в 2018 году во Львове прошел сольный концерт Михаила. В том же году он выпустил дебютный клип на песню "Вода ледяна". Еще через год выпустил трек "Baby".

Впоследствии несколько лет артист продолжал заниматься сольной карьерой. Его жизнь разнообразилась после победы в проекте, но потом все изменила война.

Участие в боевых действиях

По словам музыканта, война затронула его семью еще в 2014 году. На передовой в Донбассе служил его брат Петр.

В ночь на 24 февраля 2022 года Михаил ночевал на музыкальной студии. В 4 ночи приехал его друг и сказал, что началась война. Не колеблясь, Панчишин с друзьями и продюсером вступил в ряды ВСУ. Вместе с собратьями он воевал на Киевщине (Ирпень, Буча), а затем на востоке страны под Бахмутом.

Мы в окрестностях Киева как пехота служили – охраняли и держали посты. И все равно хотелось быть среди лучших – на передовой. Так собралось нас 30 таких людей, мы написали рапорты: заберите нас на фронт. Не желают. Проходит еще месяц. Мы ходили и просили: хотим по-настоящему воевать, мы хотим на фронт. И здесь в начале мая нас отправили в Бахмут,

– рассказывал Михаил.

Недавно в интервью Панчишин рассказал, переживший настоящий ад на Востоке, на нулевой линии фронта Пять дней они находились под постоянным артобстрелом и жили в окопах. А на шестой день окупать прорвали фланги и взяли их взвод в кольцо, бой длился около 14 часов. К счастью, Панчишин с некоторыми собратьями смогли возвести вырваться. Часть военных там погибла.

Смотрите интервью с Михаилом Панчишиным: видео

Там Михаил получил ранение, три месяца был в больнице, а затем осенью 2023 года его освободили от участия в боевых действиях.

Когда я вышел из нашего подразделения, мне наш командир сказал: «Ты свое на передке выбегал, сейчас твою задачу как автора и певца – сделать так, чтобы нас и тех, кто уже не с нами, никогда не забыли. Пусть люди знают и помнят о тех, кто отдал жизнь, защищая наш дом!",

– рассказал Панчишин.

Чем сейчас занимается Панчишин

Сегодня артист поет для военных в госпиталях, чтобы поддержать собратьев и волонтерить, чтобы помочь бойцам на фронте. В марте 2023 года состоялся его первый концерт после начала вторжения. PTASHKIN написал альбом "Боевые бобры" о героях этой войны – военных.

В июле Панчишин выпустил новую песню "Я солдат". Клип был снят на одном из полигонов где солдаты проходят тактические учения. Там снимались военные, участвовавшие в боевых действиях непосредственно на нуле.

PTASHKIN – Я солдат: смотрите видео

Артист хочет и дальше рассказывать миру о том, что воины переживают на передовой. Итак, ожидаем от PTASHKIN новых премьер в этом году.

Как изменился Михаил Панчишин / Фото с его инстаграммы