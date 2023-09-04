В этом году из-за полномасштабной войны шоу "Голос країни" снимают в Польше. Премьера первого выпуска вышла в эфир 3 сентября.

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Участие в шоу принял и военный Юрий Городецкий. Сейчас он является командиром взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

У нас комендантский взвод. У меня в подчинении есть 22 военнослужащих. Неважно, кто ты по должности и в каком ты воинском звании, в первую очередь нужно сохранять человечность. Они для меня, как одна семья,

– сказал защитник.

Добавим, что у Городецкого есть два сына. Его супруга также служит в ВСУ.

Юрий на сцене "Голос країни" исполнил песню "Києве мій" Дмитрия Гнатюка. Его академический вокал отозвался в сердцах судей и зрителей.

Юрий Городецкий на шоу "Голос країни-13": видео

Двое судей – Надя Дорофеева и Иван Клименко – вернули свои кресла к защитнику. Он выбрал команду Дорофеевой.

"Вы даже не представляете, какая это для меня честь. Спасибо вам за искренность, спасибо, что вы здесь, спасибо, что озарили эту сцену своей песней, своим голосом", – прокомментировала тренер.

Напомним, что защитник уже знаком многим украинцам, ведь песня в его исполнении "Браття українці" в 2022 году набрала миллионы просмотров в соцсетях.

Юрий Городецкий – "Браття українці": видео

Городецкий признался, что музыка всегда являлась важной частью его жизни. В частности с первого класса он выступал в сельском клубе, а во время войны пел под гитару для своих собратьев.