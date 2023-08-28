Привел свою дочь: Миша Кацурин трогательно поддержал Надю Дорофееву на ее концерте

Певица Надя Дорофеева выступила на детском фестивале "Черноморские игры" в Киеве. Звезду пришел поддержать и ее муж Миша Кацурин. Он вместе со своей 7-летней дочерью подпевали Дорофеевой из зала.

Поклонников пары замиловал этот момент, поэтому они опубликовали видео в соцсетях. Сама же Дорофеева тоже перепостила этот ролик себе в инстаграмме-сторис.

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Кацурин с дочерью поддержал Дорофееву

На концерт певицы в Киеве пришел ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Во время выступления Дорофеевой он держал свою дочь Сашу на плечах и вместе с ней подпевал песни Нади.

Девочка, похоже, тоже любит песни артистки, ведь с удовольствием пела и подтанцовывала в толпе.

Реакция сети

Это милое видео быстро разлетелось по сети и очень тронуло поклонников пары.

"Как мило!"

"Какая поддержка!"

"Это очень мило!"

"Какие они все же милые".

"Вот так, мужчины, надо поддерживать своих любимых!"

Что известно о личной жизни Наде Дорофеевой