Привел свою дочь: Миша Кацурин трогательно поддержал Надю Дорофееву на ее концерте
Источник:Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева выступила на детском фестивале "Черноморские игры" в Киеве. Звезду пришел поддержать и ее муж Миша Кацурин. Он вместе со своей 7-летней дочерью подпевали Дорофеевой из зала.
Поклонников пары замиловал этот момент, поэтому они опубликовали видео в соцсетях. Сама же Дорофеева тоже перепостила этот ролик себе в инстаграмме-сторис.
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Кацурин с дочерью поддержал Дорофееву
На концерт певицы в Киеве пришел ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Во время выступления Дорофеевой он держал свою дочь Сашу на плечах и вместе с ней подпевал песни Нади.
Девочка, похоже, тоже любит песни артистки, ведь с удовольствием пела и подтанцовывала в толпе.
Реакция сети
Это милое видео быстро разлетелось по сети и очень тронуло поклонников пары.
- "Как мило!"
- "Какая поддержка!"
- "Это очень мило!"
- "Какие они все же милые".
- "Вот так, мужчины, надо поддерживать своих любимых!"
Что известно о личной жизни Наде Дорофеевой
- Артистка 6 лет была в браке с Владимиром Дантесом. Звездная пара объявила о разводе после начала полномасштабной войны и уже в январе они официально развелись. От первого брака у Нади нет детей.
- Впоследствии певица закрутила роман с ресторатором Мишей Кацуриным, об этом стало известно в конце марта 2022 года. В то же время, Дантес сейчас встречается с бывшей женой Миши – Дашей.
- Уже 13 июля Надя Дорофеева и Миша Кацурин опубликовала первые кадры по свадьбе и официально объявила о браке. Оказывается, свадьба состоялась в середине июня.
- Интересно, что недавно певица Надя Дорофеева неожиданно заговорила о детях. Артистка впервые рассказала, как хочет назвать своего сына.