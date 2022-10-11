Мила Кунис со слезами рассказала о реакции дочери на то, что она наполовину украинка: видео
Источник:Happy Sad Confused
Звезда Голливуда Мила Кунис родилась и до 8 лет жила в Украине, в Черновцах. Ее дочь Уайатт только недавно узнала, что из-за происхождения матери она тоже наполовину украинка. Реакция девочки чуть не довела актрису до слез.
У Милы Кунис двое детей от Эштона Кутчера – 8-летняя Уайатт и 5-летний Димитрий. Девочка уже знает о войне в Украине и, как выяснилось, очень радуется тому, что тоже связана с этой страной.
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Как дочь Милы Кунис отреагировала на то, что она наполовину украинка
Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". "Это я наполовину украинка?" Я говорю: "Да". Она: "Да!" Она была так горда, это был такой момент. У меня аж слезы наворачиваются,
– вспомнила Мила Кунис и чуть не расплакалась.
Однако после 24 февраля в ней пробудилась любовь к Украине. "Боже мой, мне как кусок сердца вырвали", – комментировала Мила Кунис в феврале.
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Как Мила Кунис помогает Украине в войне
- В начале марта Мила Кунис вместе с мужем Эштоном Кутчером открыла сбор для помощи беженцам из Украины. Звездные супруги отдали 3 миллиона долларов из собственного кармана, а их фаны дожали сумму до 35 миллионов долларов.
- За такой значительный вклад в победу Украины их лично поблагодарил президент Зеленский. Он был поражен решимостью актеров и подчеркнул, что они вдохновляют весь мир.
- На церемонии Оскара 2022 года Мила Кунис выступила с вдохновляющей речью об устойчивости украинцев.
- В октябре голливудская актриса призвала мир больше реагировать на войну в Украине и не терять чувствительности. Она опасается, что люди привыкнут к циничным действиям России.