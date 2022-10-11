Мила Кунис со слезами рассказала о реакции дочери на то, что она наполовину украинка: видео

Звезда Голливуда Мила Кунис родилась и до 8 лет жила в Украине, в Черновцах. Ее дочь Уайатт только недавно узнала, что из-за происхождения матери она тоже наполовину украинка. Реакция девочки чуть не довела актрису до слез.

У Милы Кунис двое детей от Эштона Кутчера – 8-летняя Уайатт и 5-летний Димитрий. Девочка уже знает о войне в Украине и, как выяснилось, очень радуется тому, что тоже связана с этой страной.

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Как дочь Милы Кунис отреагировала на то, что она наполовину украинка

Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". "Это я наполовину украинка?" Я говорю: "Да". Она: "Да!" Она была так горда, это был такой момент. У меня аж слезы наворачиваются,

– вспомнила Мила Кунис и чуть не расплакалась.

что своим украинским происхождением Мила Кунис гордилась не всегда. Как выяснилось, в начале карьеры она врала американцам, что россиянка . Звезда якобы делала это только потому, что ей было "изнурительно" каждый раз показывать, где Украина на карте. В то время как в США слышали о России, отвечали: "О, мы знаем эту страну".Однако после 24 февраля в ней пробудилась любовь к Украине. "Боже мой, мне как кусок сердца вырвали", – комментировала Мила Кунис в феврале.

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Как Мила Кунис помогает Украине в войне