Не прошло и двух недель с тех пор, как зрители узнали, что герой "Холостяка-11" остался с победительницей проекта, а Михаил и Анна успели спланировать и отправиться в первое совместное зарубежное путешествие. Поскольку бизнесмен и турагент строили отношения под прицелом камер, то и сейчас впускают фанов в свою жизнь.

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В жаркую Турцию влюбленные прилетели еще в понедельник, 7 июня. Поскольку Анна первая сообщила об отпуске в личном инстаграм-профиле, пользователи поинтересовались, отправился ли с ней Михаил Заливако. Чтобы у поклонников не осталось сомнений, победительница "Холостяка" опубликовала несколько милых фото с любимым. На одном из них пара проводила вечер у бассейна, а на другом – позировала за обедом.



Михаил Заливако с Аней в Турции / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"



Михаил Заливако с Аней в Турции / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

Влюбленные весело проводят время на территории 4-звездочного отеля в городе Бодрум и вне его. Так, Михаил Заливако и Анна Богдан путешествуют по Средиземному морю со звездой сериала "Школа" Анной Тринчер. В своих инстаграм-сторис 19-летняя актриса и певица показала участников "Холостяка" и завила: "Любовь после проекта существует".

Напомним, в конце мая "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан впервые вместе появились на публике. Тогда они посетили вечеринку по случаю открытия колоритной зоны летнего отдыха на Трухановом острове в Киеве.