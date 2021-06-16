На протяжении многих выпусков проекта "Холостяк-11" Анна Богдан неоднократно подчеркивала, что ей важно получать новые эмоции и много путешествовать. Поэтому теперь она с любимым Михаилом Заливакой осуществляет мечты и посещает новые места.

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Новые фото Анны Богдан и Михаила Заливаки

На днях влюбленная пара отправилась в Каппадокию. Там они сделали невероятные фотографии на фоне пейзажей. Анна Богдан и Михаил Заливако не скрывали своих чувств, нежно обнимались и целовались перед камерой.

Для путешествия победительница "Холостяка" примерила стильный образ. Она позировала в белом топе и джинсовой мини-юбке, что подчеркивало фигуру и стройные ноги. Такой наряд Анна соединила с кедами и красной кепкой, дополнив аутфит солнцезащитными очками. Девушка распустила вьющиеся волосы и сделала легкий макияж.

Михаил Заливако также выбрал удобную и комфортную одежду. Он предстал в розовой футболке и черных шортах, которые соединил с кроссовками.

Еще одно наше совместное путешествие. Как же круто разделять вместе эти эмоции. Каппадокия летит в копилку исполненных желаний. Впереди еще много городов и стран, которые мы хотим посетить вместе,

– высказалась Анна Богдан.



Анна Богдан та Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан



Анна Богдан та Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

Поклонники в комментариях под фото засыпают влюбленную пару комплиментами: