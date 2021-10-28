Михаил Заливако и Анна Богдан появятся на "Танцах со звездами" и покажут свадебный танец

Михаил Заливако и Анна Богдан появятся на паркете "Танцев со звездами" в следующем, 9 выпуске шоу. Они продемонстрируют зрителям танец, который готовят к свадьбе.

9 выпуск "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 31 октября. Новый прямой эфир снова будет удивлять не только номерами участников, но и звездными гостями.

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Что покажут Богдан и Заливако

На 9 Прямой эфир приедут главные герои "Холостяка-11" Михаил Заливако и Анна Богдан. Они выступят на паркете и продемонстрируют танец, который готовят к своей свадьбе. Их появление в шоу ожидают немало фанатов.



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Анны Богдан

Чем еще будет удивлять 9 выпуск

Ведущим звездного балкона станет известный шоумен Тимур Мирошниченко.

Перед выступлениями участники будут рассказывать о своих страхах, с которыми боролись на пути к проекту.

В воскресенье станет известно, продолжит ли участие в проекте Дмитрий Каднай, который на прошлой неделе пропустил эфир из-за коронавируса. Если на этот раз он не выступит на паркете, может покинуть шоу.

Тема 9 выпуска – "Вечер суперхитов Океана Эльзы". Интересно, что многие фаны были удивлены этой новостью, ведь считали, что ночь будет посвящена Хеллоуину.

Что известно о возможной свадьбе Анны Богдан и Михаила Заливако