В тиктоке каждый раз больше распространяются видео, где школьники поют националистическую песню "Батько наш Бандера" в оригинальном или своем исполнении. За короткое время она стала безумно популярной не только в социальных сетях, но и в гугл-трендах.
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В течение последних 7 дней песню "Батько наш Бандера" на YouTube искали гораздо чаще, чем трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю". Патриотическая композиция победила российскую по количеству поисковых запросов на всей материковой Украине.
В среднем песню "Батько наш Бандера" ищут в 6 раз больше, чем "Я не знаю".
"Батько наш Бандера" популярнее, чем "Я не знаю" / Скриншот из гугл-трендов
Наиболее популярной песня является в Западной Украине – в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Что известно о флешмобе #батьконашбандера
- В тиктоке украинские школьники начали распространять видео, которое записывали на песню со словами "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за Україну підемо воювати". Ученики записывают эти ролики в школах и дома. Видео по хэштегу просмотрели не менее 8,5 миллионов раз.
- Немалый резонанс песня получила и потому, что российские СМИ распространили фейк о том, что ученики одной из школ "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей", новым флешмобом.
- Но на самом деле девушки сняли ролик только потому, что им понравилась песня. Педагог их только поддержала. К тому же на уроке она рассказывала о Романе Шухевиче, Степане Бандере, ОУН и УПА.