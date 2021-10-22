В тиктоке каждый раз больше распространяются видео, где школьники поют националистическую песню "Батько наш Бандера" в оригинальном или своем исполнении. За короткое время она стала безумно популярной не только в социальных сетях, но и в гугл-трендах.

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В течение последних 7 дней песню "Батько наш Бандера" на YouTube искали гораздо чаще, чем трек Моргенштерна и Slava Marlow "Я не знаю". Патриотическая композиция победила российскую по количеству поисковых запросов на всей материковой Украине.

В среднем песню "Батько наш Бандера" ищут в 6 раз больше, чем "Я не знаю".



"Батько наш Бандера" популярнее, чем "Я не знаю" / Скриншот из гугл-трендов

Наиболее популярной песня является в Западной Украине – в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Что известно о флешмобе #батьконашбандера