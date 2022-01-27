Хотя концерт "Дизель Шоу" состоялся еще 4 декабря в Дворце Украина, но видеоролик с исполнением песни появился только сейчас, 27 января. На нем можно увидеть, как девочка из зала принесла Сердючке цветы, а та, расчувствовавшись, начала неожиданно петь "Батько наш Бандера".

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Композицию быстро подхватили бэк-вокалисты Верки и ее сценическая мама. Зрители поддержали песню аплодисментами. Организаторы шоу отметили, что Сердючка должна была исполнить только 2 песни, но и спела третью "вирусную". Но это произошло не случайно.

Очень символично, что мне (Верке Сердючке) 30 лет. И нашей независимой Украине тоже 30 лет,

– сказала за кулисами шоу артистка.

Верка Сердючка спела "Батько наш Бандера": смотрите видео онлайн

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