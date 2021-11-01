Мы боролись не только в танце, – Лиза Русина о вылете из "Танцев" вместе с MELOVIN

Украинская танцовщица Лиза Русина опубликовала сообщение с благодарностью хореографу "Танцев со звездами" Елене Коляденко, а также ее партнеру MELOVIN. Она призналась, что боролась не только за победу.

Пара Лизы и "Мэла" покинула проект в 9 выпуске "Танцев со звездами". Они попали в зону риска вместе с Александрой Зарицкой и Юрием Мешковым, но не смогли победить их в "танце за жизнь". Участие эпатажного певца MELOVIN было крайне бурным на проекте (вспоминая скандалы с Илоной Гвоздевой), поэтому его партнерша Лиза невольно вспомнила за все испытания.

К слову После скандала с Гвоздевой: "Танцы со звездами" вступились за MELOVIN

"9 эфиров мы боролись и не сдались без боя. Бой был сильнейший, а боролись мы не только в танце. С таким результатом оставлять шоу не жалко. Я иду – иду красиво. Лучшее что было в этом проекте – это люди! Талантливые, сильные, родные, уникальные люди. Вы все глубоко в моем сердце. Елена Коляденко, спасибо вам за эту маленькую, новую жизнь и за Меловина. Надеюсь, не подвела", – поделилась танцовщица.

Реакция MELOVIN

В частности, эмоциональным постом отметился сам MELOVIN. Он посвятил его своей коллеге по паркету Лизе, которую в конце 9 выпуска страстно поцеловал в губы.

Ода любви к одной девушке с одесской кровью! Лиза, ты слишком прекрасна, и меня это бесит. Люблю!

– заявил "Мэл" и показал самые яркие моменты из шоу, где вместе с партнершей.

Фанаты поблагодарили пару за эмоции в шоу и отметили, что они были одними из лучших: