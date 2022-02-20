Известная украинская артистка Кристина Соловий не стала делиться с российским рэпером правами на песню. В ответ она получила сообщение с угрозами, "к которым привыкла".

Следует знать "Чем не путинская стратегия": российский рэпер украл у Кристины Соловий песню

Кристине Соловий начали угрожать

Исполнительница поделилась, что после публичной огласки ей написал создатель ютуб-канала, на котором разместили якобы ремикс на песню "Тримай". Тот обратился к ней с претензиями, мол, почему жалоб не было раньше.

"Никто никогда не пытался украсть у вас права на песню. Зато вы, воспользовавшись ситуацией, перевернули все с ног на голову. Почему вы 7 лет назад не подавали жалобу? Что же вы только сейчас, когда песня Паши стала популярной, решили кинуть страйк на мой канал и выставить это на публику, что вашу песню или права хотят украсть?" – написали Кристине.

"Вы в своем уме? Вам вроде 29 лет, как и мне. Зачем вы терроризируете на этой теме? Благодаря этому треку о вашей песне снова начали вспоминать. Может все ремиксы тоже запретить? Вы очень гадко поступили к людям, которые вам никогда не желали зла. Если вам нужна война, вы ее получите. Еще пожалеете о том, что сказали и написали. Удачи вам, она вам понадобится", – добавили в сообщении.

Сообщения Кристины Соловий / Фото с твиттера звезды

Напомним, рэпер Павел Изотов наложил рэп на хит Кристины Соловий "Тримай", который сделал ее популярной в 2015 году. Он немного изменил бит, но оставил вокал певицы на припевах. Артистка сравнила это с "путинской стратегией", а сейчас пытается отстоять свои права.

Что ответила Кристина Соловий

Певица обнародовала свой ответ автору канала. Она заверила, что была вынуждена опубликовать всю информацию тогда, когда рэпер не понял "простого нет" и начал "терроризировать" команду звезды.

Все эти 7 лет я не знала о существовании этого трека. В ютубе стоит автоматическое лицензирование видео от моего лейбла. Это направлено на каверы и лайвы. Чтобы такие, как Паша, вдруг не начали монетизировать чужое творчество. О нем я узнала на прошлой неделе из твиттера,

– написала знаменитость.

Кристина добавила, что имеет право блокировать контент, в котором было использовано ее творчество. Она сожалеет, что не смогла это сделать раньше.

"Война началась в 2014 году с вашего молчаливого согласия, а то и под ваши аплодисменты. Ваши угрозы и лицемерие держите при себе", – подытожила Соловий.

Ответ Кристины Соловий / Фото из твиттера звезды