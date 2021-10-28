В СМИ говорят, что на это герцоги Кембриджские вынуждены были уйти из-за детей, которые, вероятно, без родителей, не хотели лететь отдельно. Но это большое нарушение, так как согласно королевскому протоколу, наследники престола не должны передвигаться в одном транспорте. Так монархия пытается избежать гибели претендентов на корону в результате несчастного случая.

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Отметим, что принц Уильям – старший сын принца Чарльза, который после смерти Елизаветы II когда-нибудь тоже станет престолонаследником. В изданиях неоднократно говорили о том, что Чарльз, первый по праву получивший корону, сразу передаст ее своему сыну Уильяму, поскольку тот младший и имеет отличную связь с общественностью. А вот после Уильяма корона должна перейти его старшему сыну Джорджу или дочери Шарлотте или сыну Луи в случае экстренных случаев.



Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото Getty Images

Стоит добавить, что Елизавета II никогда не передвигается на сухопутном или воздушном транспорте со своими наследниками, чтобы избежать трагедии со своими родными.

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