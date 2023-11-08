С уличными музыкантами: MELOVIN впервые спел новую песню в центре Львова

Украинский певец MELOVIN выступил во Львове. Он порадовал львовян и гостей города незапланированным концертом под открытым небом.

На одной из центральных улиц Львова MELOVIN попросил микрофон у уличного музыканта. Он исполнил трек "Один не Один", официально вышедший в свет 14 ноября.

Могли не слышно Тину Кароль заскочили во Львове в лосинах и с рюкзаком: сколько стоило наряд звезды

MELOVIN выступил во Львове прямо на улице

Украинский певец выложил соответствующий ролик в своем инстаграмме. Перед выступлением он признался, что очень волнуется и у него "дрожат ноги". Ведь спеть MELOVIN решил спонтанно. Из видео видно, что вокруг артиста собралось множество львовян и гостей города. Публика очень тепло встретила артиста – все аплодировали и снимали выступление.

Как слушатели отреагировали на новый трек

"Вот ты, Мел, продуктивно во Львов съездил. Видео к новой песне снял, в фотосессиях снялся, в центре города спел, что в сумке показал, еще сколько стоит look рассказал. Красавчик просто!"

"В моей голове "Один не Один" твоим голосом звучит непрестанно, ничего не могу с этим поделать, прицепилась так прицепилась".

"Хочу уже студийку, чтобы "врубить" в машине по полной и слушать, к бабочкам и муравьям".

"Слушай, а ведь это тоже получился тот самый спонтанный момент магии, как тогда, когда ты девушке цветы подарил. На этот раз не девушке, а людям, и не цветы, а частичку себя через свои песни, но заставил всех улыбаться, просто так, спонтанно, потому что почувствовал вайб и просто захотелось. Это волшебно".

"Сначала волнуешься, а когда делаешь свое любимое дело, то кайфуешь в процессе. Это круто! Жду премьеры".

"Выступление задело душу, было радостно и больно одновременно. Потому что так остро захотелось миру, наполниться спокойствием и волноваться только из-за каких-то вообще незначительных событий".

Что еще делал MELOVIN во Львове