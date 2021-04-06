В сети разлетелось фото светской львицы Хлои Кардашян в купальнике и без макияжа. Кадр без всяких фильтров и фотошопа выложил помощник звезды, однако он ей не понравился. Теперь команда блогерши требует удалить фото из просторов интернета.

Страсть сестер Кардашян к фотошопу и фильтрам невозможно не заметить. На всех снимках в личных профилях они выглядят безупречно. Однако внешность знаменитостей в реальной жизни существенно отличается от того, какими их привыкла видеть многомиллионная аудитория в сети. На днях это подтвердила 36-летняя Хлои Кардашян.

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Помощник звезды опубликовал ее фото без разрешения. Кадр был сделан во время семейного празднования Пасхи в роскошном поместье Крис Дженнер. На нем Хлои Кардашян позирует в крошечном леопардовом купальнике возле бассейна, ее фигура выглядит естественно. Очевидно, фотография не была предварительно отредактирована, так как талия светской львицы не такая стройная, а кожа не такая подтянутая, как на других фото.

Снимок возмутил блогершу так, что теперь ее команда требует удалить его из сети. Помощники Хлои Кардашян утверждают, что на нем она выглядит прекрасно, однако фотография была опубликована без ее согласия, поэтому нарушает границы приватности.

Хлои выглядит красиво, но как владелец авторских прав на фото она хочет, чтобы изображение, не предназначенное для публикации, было удалено,

– объясняют представители звезды.

Скандальное фото смотрите здесь.

Стоит добавить, что сама Хлои Кардашян часто делится пикантными кадрами в купальнике, однако на них она демонстрирует подтянутую фигуру без морщин, растяжек и целлюлита: