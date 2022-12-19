В Киеве пытались сорвать концерт MELOVIN, потому что он бисексуал: видео агрессивных мужчин
Источник:RUSSELL BLOG
В воскресенье, 18 декабря, MELOVIN отыграл свой первый за 2022 год концерт в Киеве. Выступление было благотворительное – в поддержку ВСУ, но его все равно чуть не сорвали. Перед входом собрались противники ЛГБТ-сообщества и устроили митинг.
В канун Дня святого Николая MELOVIN (настоящее имя – Костя Бочаров) собрал фанатов в Киеве, чтобы подарить праздничную атмосферу и поддержать ВСУ. На это отреагировали гомофобы – пришли под концертную площадку с плакатом "ЛГБТ – уничтожение семьи" и агрессивно вели себя.
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В Киеве пытались сорвать концерт MELOVIN
На входе в Bel Etage Music Hall собрались мужчины в черном, масках и капюшонах. Они митинговали против ЛГБТ-сообщества, к которому принадлежит MELOVIN. Однако сорвать концерт им не удалось – все закончилось словесной перепалкой на улице. Артист пона никак не отреагировал на этот инцидент.
В сети восприняли это по-разному, но все без исключения осудили митингующих:
- "Какое позорище";
- "Это неуместно в наше время делать такие провокационные мероприятия, меня злит, что есть люди, которые это организуют, и те, кто это реализует";
- "Ну что за средневековье";
- "Это целевая аудитория Ирины Федишин, потому не удивительно".
Так пошутили потому, что в мае певица оскандалилась заявлением о ЛГБТ-сообществе. По ее мнению, "это большой грех" и саморазрушение. Тогда MELOVIN напомнил, что "мы не в Московии" и посоветовал "взять свои грехи в свои крошечные ладошки и пойти в лес".
Напомним, в июле 2021 года MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend. После номера он поцеловал сначала девушку, а затем парня и обернулся радужным флагом. Позже KyivPride Awards назвал это главным ЛГБТ+ событием 2021 года.