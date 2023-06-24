К тому же артист высказался о русском языке в быту украинцев в современных реалиях. Об этом певец рассказал в интервью 24 Канала.
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MELOVIN о русском языке
Певец убежден, что каждый артист может сам выбирать, хочет ли он переводить свой старый репертуар. По мнению исполнителя, важно, чтобы русский язык больше не звучал на сцене и эфирах.
Каждый артист имеет свободу решить этот вопрос по-своему. Кто отказывается от старого репертуара, кто переводит. Главное, что русского в эфирах и на сцене сейчас нет,
– выразился певец.
Также артист считает, что теперь защищать русский язык в Украине значит сознательно делать кому-то больно.
- Макс Барских уже успел перевести несколько своих самых популярных треков на украинский. В частности, по-новому теперь звучит хит "Берега", "Тумани" и "Подруга-ночь".
- Группа "Океан Эльзы" презентовал обновленную версию трека "Я еду домой". Новинка очень понравилась слушателям. Песню музыканты посвятили саперам, которые каждый день подвергают себя опасности, очищая Украину от мин.
- Дантес и Монатик на концерте в Луцке перепели хит 2000-х "Девочка Оля".
- Ирина Билык спустя 27 лет перевыпустила свой трек "Я иду на войну". В музыкальной композиции россказывается о желании добиться скорой победы над российским агрессором.