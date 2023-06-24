До того ж артист висловивився про російську мову в побуті українців у сучасних реаліях. Про це співак розповів в інтерв'ю 24 Каналу.
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MELOVIN про російську мову
Співак переконаний, що кожен артист може сам обирати, чи хоче він перекладати свій старий репертуар. На думку виконавця, важливо, щоб російська мова більше не лунала на сцені та в ефірах.
Кожен митець має свободу розв'язати це питання по-своєму. Хтось відмовляється від старого репертуару, хтось перекладає. Головне, що російської в ефірах і на сцені зараз немає,
– висловився співак.
Також артист вважає, що тепер захищати російську мову в Україні – значить свідомо робити комусь боляче.
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