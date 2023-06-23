В разговоре певец признался, почему отреагировал именно так и как воспринял прощение комиков. Кроме этого, поговорили о русском языке в украинском шоубизнесе и Одессе после теракта на Каховской ГЭС. Обо всем этом читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

Не упустите Не было стыдно за TVORCHI, – интервью с Jerry Heil о Евровидении-2023, музыке и жизни в США

Украина сейчас разная, – о скандале на стендап-шоу

Начнем с самого актуального. На днях произошел конфликт между вами и комиками шоу "Биография". Вы ушли со съемок из-за того, что они некстати шутили о людях, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. После вашего обращения комики дали официальный комментарий, в котором извинились и отметили, что перед съемкой спрашивали у вас, есть ли какие-либо темы табу, на что получили ответ "нет". То есть, насколько я понимаю, вы не против шуток, касающихся ЛГБТ, но комики перешли красную линию. Что именно повлекло за собой вашу реакцию?

Присутствовать на шоу, где вслух звучат гомофобные шутки, значит давать молчаливое согласие. Я не смогу и не хочу терпеть публичное унижение представителей ЛГБТК+ сообщества. Образованный и современный человек должен понимать, как корректно общаться, есть понятие "новой этики", это нужно усвоить, особенно если ты публичная личность. Украина сейчас разная, общество многообразно. Поэтому нам важно быть чувствительными к таким вещам, быть на стороне справедливости и не обижать друг друга с умыслом или нет. Это обычные цивилизованные правила.

Как вы восприняли прощение комиков? И согласитесь ли на их предложение провести прямой эфир о стендапах и шутках на подобные темы?

Я отреагировал на эти извинения под постом, хотя мои коммуникационщики не советовали этого делать. Не удержался. Это извинение похоже на попытку усидеть на двух стульях. Мы извинимся, потому что вы этого хотите. Но лайкнем откровенно гомофобные комментарии ниже. О чем этот ругатель, кстати? Ибо поддерживаете это? Потому что люди бывают разных сортов? Ибо считаете кого-то хуже себя?

У меня действительно нет табуированных тем. Шутки на тему каминг-аута или бисексуальности – ну, камон, дело не в том, что я этого не принимаю. Я вам сам по этому поводу кучу мемов или шуток насыплю! Просто шутка кардинально отличается от буллинга.

Такая пропасть, – о российской музыке в Украине

В мире шоу-бизнеса, в обществе не прекращаются скандалы. Одна из главных проблем, с которой сейчас боремся – языковой вопрос. Совсем недавно в центре Львова несколько ребят отважились публично включить русскую попсу. Как вы можете это прокомментировать? Что еще предстоит, чтобы к таким людям пришло осознание, что они финансируют убийц?

Я сам себе этот вопрос задаю очень часто. Совсем недавно даже на выступлении это говорил. Мы участвовали в благотворительном концерте в поддержку сборов для армии. И вот, на третьем этаже это мероприятие, а двумя этажами ниже – караоке, где валят как-то "младшего лейтенанта". Два этажа разницы, а такая пропасть. Мы живем в одном городе, который подвергается враждебным атакам ежедневно! Но эта музыка упорно сидит в украинском сознании и музыкальных чартах. Почему так? Когда? Я бы очень хотел, чтобы это изменилось как можно быстрее. И так будет! Это часть нашего взросления. И оно точно придет. Это закон природы.

Это трудный урок, – о переводе песен и русском языке в быту

Сейчас многие ваши коллеги переводят свои русскоязычные хиты на украинский. Есть люди, которые поддерживают это, а есть категорически против. К примеру, общалась с Арсеном Мирзояном, он против перевода таких треков и отмечает, что все мы понимаем, для чего это делается на самом деле. Как вы относитесь к такой инициативе?

Каждый художник имеет свободу решить этот вопрос по-своему. Кто отказывается от старого репертуара, кто переводит. Главное, что русского в эфирах и на сцене сейчас нет. Ибо этот язык может стать триггером для каждого, кто сталкивался с агрессией русской армии. Можно смотреть так. Защищать русский в Украине – значит сознательно делать кому-то больно. Зачем?

MELOVIN – "Не медли": смотрите видео онлайн

В телеграмм-канале нашего издания проводили опрос, поддерживают ли люди перевод русскоязычных песен. Большинство отмечали, что не понимают, почему наши артисты раньше пели по-русски, поскольку украиноязычные версии этих композиций звучат еще лучше. В вашем репертуаре также есть русскоязычные песни. Почему, чтобы украинские артисты полностью перешли на украинский язык, требовалась полномасштабная война, убийства земляков?

У меня есть несколько песен, которых сейчас нет даже в сети. Это всегда был не мой музыкальный язык. Хотя была история, когда один радийный продюсер упорно мне рекомендовал для большей форматности добавить русского. Не понимаю этого. И тогда не понимал. Но тех, кто прозрел только после 24 февраля, никогда не буду осуждать, потому что сам такой. Русского в быту у меня не стало только с началом полномасштабного. Это трудный урок.

Россияне уничтожают все живое, – об Одессе после теракта на Каховской ГЭС

Вы родом из Одессы, где до войны большинство населения разговаривало по-русски. Сейчас город часто обстреливают, одесситы на себе почувствовали, что такое приход русского мира. Как ситуация с языковым вопросом там сейчас?

Я редко бываю в Одессе. Могу рассказать разве как это в моей семье. Мои родители теперь полностью украиноязычны. И они стали инициаторами перехода на украинский. Поэтому мы возвращаемся к корням. Потому что понимаем четко – нет русскоязычных украинцев, есть обрусены.



​MELOVIN на сцене / Фото прессслужбы артиста

Есть ли в Одессе сейчас ваши родные? Какая ситуация после теракта на Каховской ГЭС?

Мои родные в Одессе. Море зеленое, пляжи закрыты, уровень соли в воде упал. Но это по сравнению с тем, как страдала Николаевщина и Херсонщина – мелочи. Главное, о чем волнуются местные – это мор рыбы. Дельфины, которых выбрасывает на берег.

Россияне уничтожают все живое. И это, похоже, их главное кредо, жизненное правило.

Ой, а что такое, – о Регине Тодоренко, которая собралась в Одессу

На днях ваша землячка Регина Тодоренко заявила, что собирается приехать в Одессу. Знакомы ли вы лично, какой для вас была и есть Регина? И как думаете, удастся ей приехать в Одессу? Ведь такое предательство невозможно простить.

Ой, а что такое? Соскучилась? Почему так резко? Разбирать гардероб, пока убивали одесситов, ей было ок. А теперь почему-то вспомнила о доме. Ну, собираться она может. Но очень надеюсь, что возвращения не будет. Она выбрала сторону. И выбрала себе родину. В войну или ты с нами, или ты с врагом. Она гражданка России? Сейчас таким пересечь границы невозможно, к счастью.

Блиц из MELOVIN