MELOVIN поздравил с именинами партнершу по "танцам" и потроллил Гвоздеву
Источник:инстаграм MELOVIN
Партнерша MELOVIN по "Танцам со звездами" празднует день рождения. Именинница Лиза Русина улетела на отдых, поэтому певец поздравил ее не лично, а в сети. В поздравительном посте он тонко потроллил Илону Гвоздеву.
День рождения певица отмечает на островах в тропиках, однако MELOVIN придумал, как поразить ее даже на расстоянии. То ли через подругу, то ли через персонал отеля он передал Лизе Русиной десерт – шоколадное пирожное с надписью Happy Birthday Ms Rusina – "С днем рождения, госпожа Русина". Фото этого сладкого презента артист опубликовал в инстаграме и оставил красноречивое поздравление.
Читайте также MELOVIN впервые рассказал, как на карантине "подсел" на наркотики
Мое вдохновение! С днем рождения тебя, крошка! Меньше гвоздей тебе под ногами! Люблю тебя, максимально и трепетно,
– написал MELOVIN.
"Мой любимый и родной человек", – ответила именинница.
Пирожное MELOVIN для Лизы Русиной / Фото из инстаграма певца
Стоит заметить, что словами "Меньше гвоздей тебя под ногами" звезда намекнул на их скандал с танцовщицей Илоной Гвоздевой, а фаны подхватили его троллинг:
- "О гвоздях четко и метко. Респект";
- "Меньше гвоздей и больше лепестков роз";
- "Меньше гвоздей, больше цветов".
К теме Наговорил мне всяких слов, – Лиза Русина о ссоре с MELOVIN на "Танцах со звездами"
Главное о скандале MELOVIN и Лизы Русиной с Илоной Гвоздевой
- С первых эфиров "Танцев со звездами" Илона Гвоздева невзлюбила пару MELOVIN и Лизы Русиной. Их постановки она называла вульгарными и аморальными, а саму девушку непрофессиональной и неуниверсальной.
- Однако в 8 выпуске хореограф согласилась станцевать с парой, после чего раскритиковала их еще больше. Она заявила, что артист "пил прямо в зале", а Лиза красила волосы и делала маникюр вместо репетиций.
- После их вылета из "Танцев" Илона Гвоздева якобы могла спать спокойно, потому что "справедливость восторжествовала", однако после скандала "Танцы со звездами" вступились за MELOVIN.