Недавно артист признался, что пребывает на военном учете. Однако не решается добровольно отправиться на войну.
Интересно Я стекло, – MELOVIN честно сказал, почему сейчас не на фронте
MELOVIN поделился, что некоторые его родные погибли на войне
По словам певца, некоторые его близкие люди уже погибли на войне, которую Россия начала против Украины. Остальные – продолжают защищать страну.
Конечно, у меня есть люди, которые защищают Украину на фронте и тех, кто уже погиб в ожесточенных боях с оккупантами. Больше они мне не улыбнутся,
– призналась звезда.
MELOVIN отметил, что, когда его спрашивают, почему он не на фронте сейчас, не реагирует. Он считает, что люди в условиях полномасштабной войны становятся травмированными.
Что мне делать? Ссориться в комментариях с этими людьми? Не хочу. Возможно, им тоже тяжело, может они тоже кого-то потеряли на фронте. Все травмированы. Ты просто или относишься к людям положительно, или утопаешь в своем негативе,
– добавил артист.
Певец также поделился, что, несмотря на войну, его родители сейчас находятся в Украине.
Что раньше говорил певец
- Недавно MELOVIN поразил поклонников известием о неизлечимой болезни. Поэтому он начал вести активный образ жизни. Чтобы диагностировать эту болезнь, артист прошел много медицинских обследований. Бочаров рассказал, что это заболевание имеет половина человечества.
- Впоследствии артист признался, что ему поставили диагноз – сахарный диабет. Это случилось, когда он сдавал кровь перед операцией по удалению комков Биша. Благодаря такому вмешательству лицо становится худее.
- На днях певец рассказал, что сейчас пребывает на военном учете. Однако говорит, что не готов отправиться на фронт добровольцем, потому что боится. Он отметил, что не подделывал себе никаких документов, чтобы избежать мобилизации.
- Однако MELOVIN ответил, что если получит повестку, то отправится на войну. Артист не хочет куда-нибудь уезжать, чтобы не быть потом "изгоем" в своей стране.