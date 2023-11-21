Недавно артист признался, что пребывает на военном учете. Однако не решается добровольно отправиться на войну.

Интересно Я стекло, – MELOVIN честно сказал, почему сейчас не на фронте

MELOVIN поделился, что некоторые его родные погибли на войне

По словам певца, некоторые его близкие люди уже погибли на войне, которую Россия начала против Украины. Остальные – продолжают защищать страну.

Конечно, у меня есть люди, которые защищают Украину на фронте и тех, кто уже погиб в ожесточенных боях с оккупантами. Больше они мне не улыбнутся,

– призналась звезда.

MELOVIN отметил, что, когда его спрашивают, почему он не на фронте сейчас, не реагирует. Он считает, что люди в условиях полномасштабной войны становятся травмированными.

Что мне делать? Ссориться в комментариях с этими людьми? Не хочу. Возможно, им тоже тяжело, может они тоже кого-то потеряли на фронте. Все травмированы. Ты просто или относишься к людям положительно, или утопаешь в своем негативе,

– добавил артист.

Певец также поделился, что, несмотря на войну, его родители сейчас находятся в Украине.

Что раньше говорил певец