Нещодавно артист зізнався, що перебуває на військовому обліку. Однак, не наважується добровільно податися на війну.

Цікаво Я сс*кло, – MELOVIN чесно сказав, чому зараз не на фронті

MELOVIN поділився, що деякі його рідні загинули на війні

За словами співака, деякі його близькі люди вже загинули на війні, яку Росія розпочала проти України. Інші – продовжують захищати країну.

Звичайно, я маю людей, які боронять Україну на фронті та тих, хто вже загинув у запеклих боях з окупантами. Більше вони мені не посміхнуться,

– зізналась зірка.

MELOVIN зазначив, що коли його питають, чому він не на фронті зараз, не реагує. Він вважає, що люди в умовах повномасштабної війни стають травмованими.

Що мені робити? Сваритися в коментарях з цими людьми? Не хочу. Можливо, їм також важко, може вони теж когось втратили на фронті. Всі травмовані. Ти просто або ставишся до людей позитивно, або тонеш у своєму негативі,

– додав артист.

Співак також поділився, що попри війну, його батьки зараз перебувають в Україні.

Що раніше казав співак