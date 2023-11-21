Недавно Константин Бочаров (настоящее имя певца) рассказал, что у него был обнаружен сахарный диабет. По словам артиста, болезнь передалась ему генетически.

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MELOVIN рассказал, почему не пошел на войну

Певец признался, что сейчас стоит на военном учете. Однако Константин не решается отправиться на войну, потому что чувствует, что не готов к такому шагу.

Я становлюсь на учете. Как и другие, мы чего-то ждем, чего именно – не знаю. Пойти добровольцем – нет, потому что я сс*кло. Сам это понимаю. Для того чтобы пойти добровольно, нужно иметь яйца, а я их не имею. Поэтому готов помогать всем остальным,

– признался артист.

Бочаров откровенно сказал, чувствует ли вину за то, что не находится на войне. По словам исполнителя, он не подделывал себе никаких документов, чтобы избежать мобилизации.

Мне пытаются навязать эту вину, но никакой вины я не должен испытывать априори. За мобилизацию отвечают определенные органы, а я не эти органы. Я себе ничего не подделал, ничего не купил,

– подчеркнул Константин.

Также MELOVIN ответил, пойдет ли на фронт, в случае получения повестки. Он отметил, что не планирует куда-нибудь уезжать, чтобы не быть "изгоем" в своей стране.

А что тогда делать? Уезжать из страны, чтобы потом быть изгоем – нет, не хочу. У меня есть возможность это сделать, но вопрос: "Зачем?" Я нигде не скрываюсь, вы можете найти в интернете, где я живу. Чего мне бояться? Я живу в своем государстве,

– добавил певец.

Что известно о болезни MELOVIN