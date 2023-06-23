Попытка усидеть на двух стульях, – MELOVIN об извинении комиков после скандала на стендапе

На днях между MELOVIN и украинскими комиками произошел конфликт. Это произошло во время съемок шоу "Биография", где артист был гостем. От комиков не раз звучали гомофобные шутки, поэтому музыкант не захотел оставаться там.

MELOVIN покинул павильон посреди съемки. Впоследствии комики – Славик Мартынюк, Тарас Яремий, Дмитрий Носов и Макс Свой попросили прощения, однако артист не верит в их искренность. Об этом MELOVIN рассказал в интервью 24 Каналу.

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MELOVIN о скандале со стендап-комиками

Певец отметил, что присутствовать на шоу, где вслух звучат гомофобные шутки – значит, давать молчаливое согласие: "Я не смогу и не хочу толерировать публичное унижение представителей ЛГБТК+ сообщества. Образованный и современный человек должен понимать, как корректно общаться, есть понятие "новой этики", это надо усвоить, особенно, если ты публичная личность. Украина сейчас разная, общество разнообразное. Поэтому нам важно быть чувствительными к таким вещам, быть на стороне справедливости и не обижать друг друга – с умыслом или нет. Это нормальные цивилизованные правила".

После публичной огласки комики извинились, однако такое извинение MELOVIN считает попыткой усидеть на двух стульях. По мнению артиста, ребята сделали это не искренне, а потому что этого хотела часть общества. А потом лайкали откровенно гомофобные комментарии ниже.

У меня действительно нет табуированных тем. Шутки на тему каминг-аута или бисексуальности – ну, камон, дело не в том, что я этого не принимаю. Я вам сам по этому поводу кучу мемов или шуток насыплю! Просто шутка кардинально отличается от буллинга,

– подчеркнул артист.



MELOVIN / Фото пресс-службы музыканта

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