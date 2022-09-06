6 сентября принц Гарри и Меган Маркл приехали в Германию в Дюссельдорф и вышли на красную дорожку. Они прибыли по случаю Игр Непокоренных, которые должны состояться в городе в 2023 году.

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Новый выход Меган Маркл и принца Гарри

Принца Гарри и Меган Маркл встретили большую толпу. Люди аплодировали супругам и поднимали телефоны, чтобы сфотографировать пару.

Принц Гарри произнес речь перед публикой. Он признался, что полон волнения накануне Игр Непокоренных.

Не могу дождаться, чтобы услышать рев толпы, почувствовать адреналин соревнований и присоединиться к смеху и даже слезам, конечно, счастливым,

– сказал мужчина.

Игры Непокоренных – спортивные состязания в паралимпийском стиле, основанные принцем Гарри. В них принимают участие военнослужащие и ветераны. В этом году на открытии Игр в Нидерландах выступила Меган Маркл, поздравившая украинскую команду словами "Слава Украине".

Образ Меган Маркл

Для выхода на красную дорожку жена принца Гарри предстала в стильном, но нежном аутфите. Она позировала перед камерами в широких брюках пудрового цвета и бежевой блузке без рукавов. Тонкую талию Меган подчеркнул широкий ремень в тон к штанам.

Меган Маркл сделала нежный макияж и уложила волосы в аккуратный пучок. Ее образ завершили браслеты, серьги и кольца.

Выход Меган и Гарри: видео