В эти выходные принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Великобританию. Но не для посещения королевской семьи, а для выступления на Всемирном форуме молодежи One Young World Summit. Меган Маркл является советницей организации с 2014 года.

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Образ Меган Маркл

Жена принца Гарри вышла в свет в эффектном аутфите. Она надела блузку и брюки со стрелками красного цвета. Меган дополнила образ шарфом и замшевыми туфлями на высоком каблуке.

Среди аксессуаров Меган Маркл выбрала золотые серьги-кольца и кольцо. Она сделала вечерний макияж, а волосы собрала в лаконичный пучок.

Речь Меган Маркл

Выступление Меган Маркл в Манчестере было первым из тех времен, когда она с мужем вышла из королевской семьи. В своей речи она рассказывала о принце Гарри, материнстве и своем успехе.

Бывшая герцогиня сказала, что ей "очень приятно вернуться в Великобританию", что с начала ее сотрудничества с организацией она была "наверное, во многом похожа на каждого из вас". Меган назвала себя тогдашнюю так – "молодая, амбициозная, отстаивающая то, во что я глубоко верила". Также жена Гарри упомянула о мероприятиях One Young World в Оттаве 2016 года и Лондоне 2019 года.

"После того момента можно сказать, что моя жизнь очень сильно изменилась. Теперь я вышла замуж и стала мамой". Еще Маркл вспомнила, как работала консультантом: "Я была настолько поражена этим опытом, что даже сохранила бейдж с моим именем. Для меня это простое доказательство: доказательство того, что я была там, доказательство того, что я принадлежала, потому что правда заключалась в том, что не была уверена, что я принадлежу».

Королевские эксперты и журналисты подвергли критике Меган Маркл за эту речь. Они считают, что звезда говорила только о себе. Daily Mail насчитали 54 раза, как Маркл сказала "я".

Было просто "я, я, я", она восхваляла себя. Я не могу представить или понять, как 2000 молодых людей поняли хотя бы слово из того, о чем она говорила, – сказала редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард.

"В том, что она говорила, было серьезное отсутствие содержания. Она использовала свои актерские способности, когда говорила о возвращении в Великобританию. Она явно начала пиар-атаку, вызвав враждебность со стороны британской прессы. Если бы она встретилась с большинством представителей публики в Великой Британии, она не получила бы хорошего приема, но на сцене с публикой, которая склонна быть на ее стороне или склонна поддерживать ее, она могла бы говорить очень мало и ей бы все равно аплодировали за это", – прокомментировал речь королевский биограф Фил Дап'ер.

В то же время биограф Роберт Джонсон предположил, что Меган Маркл готовится к политической карьере. Ему речь понравилась.

Нет сомнений, что Меган Маркл – первоклассный оратор. Она говорит со страстью и привлекает аудиторию. Я уверен, что она очень рада, что ей вернули голос! Я также уверен, что после всех нападок, которые она совершила против королевы и британской королевской семьи, ее комментарий о том, что хорошо вернуться в Великобританию, следует воспринимать с долей скептицизма.

– сказал автор книг.

Напомним, недавно Меган Маркл снялась для глянца The Cut. Она дала интервью, в котором анонсировала возвращение в инстаграмм и сделала несколько скандальных заявлений о королевской семье.