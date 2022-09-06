6 вересня принц Гаррі та Меган Маркл приїхали до Німеччини в Дюссельдорф та вийшли на червону доріжку. Вони прибули з нагоди Ігор Нескорених, які мають відбутися в місті у 2023 році.

Зверніть увагу Меган Маркл виступила на саміті в Англії: яким був її образ і чому публіка обурена промовою

Новий вихід Меган Маркл та принца Гаррі

Принца Гаррі та Меган Маркл зустрів великий натовп. Люди аплодували подружжю та підіймали телефони, щоб сфотографувати пару.

Принц Гаррі виголосив промову перед публікою. Він зізнався, що сповнений хвилювання напередодні Ігор Нескорених.

Не можу дочекатися, щоб почути рев натовпу, відчути адреналін змагань і приєднатися до сміху й навіть сліз, звичайно, щасливих,

– сказав чоловік.

Ігри Нескорених – спортивні змагання у паралімпійському стилі, засновані принцом Гаррі. У них беруть участь військовослужбовці та ветерани. Цьогоріч на відкритті Ігор у Нідерландах виступила Меган Маркл, яка привітала українську команду словами "Слава Україні".

Образ Меган Маркл

Для виходу на червону доріжку дружина принца Гаррі постала у стильному, але ніжному аутфіті. Вона позувала перед камерами у широких штанях пудрового кольору та бежевій кофтинці без рукавів. Тонку талію Меган підкреслив широкий ремінь у тон до штанів.

Меган Маркл зробила ніжний макіяж та вклала волосся в акуратний пучок. Її образ довершили браслети, сережки та каблучка.

Вихід Меган і Гаррі: відео