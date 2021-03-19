Меган Маркл прокоментувала незаконне слідкування детектива
Журналіст Деніел Хенкс оприлюднив зізнання про те, що незаконно слідкував за Меган Маркл як приватний детектив. Герцогиня прокоментувала звернення через представника та заявила, що медіаіндустрії пора замислитися.
Джерело:Elle
Стосунки подружжя Меган Маркл та принца Гаррі й британської преси завжди були напруженими. Та днями журналіст таблоїду The Sun Деніел Хенкс розповів, що незаконно стежив за Меган з 2016 року.
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Відповідь Меган Маркл
Меган та Гаррі відреагували на зізнання приватного детектива та повідомили коментар публіці через представника. Вони заявили, що журналістам слід замислитись.
"Герцог і герцогиня Сассекські вважають, що сьогоднішній день є важливим моментом, щоб медіаіндустрія і суспільство в цілому задумалися. Цей звіт про розслідування показує, що хижацькі практики минулих днів все ще тривають, завдаючи незворотної шкоди сім'ям і відносинам. Вони вдячні тим, хто працює в ЗМІ і відстоює цінності справжньої журналістики, які зараз потрібні більше, ніж будь-коли раніше", – наголосили Меган та принца Гаррі.
Зізнання детектива про слідкування за Меган Маркл
- Після інтерв'ю Опрі Вінфрі чоловік вирішив повідомити, що 2016 року видання The Sun оплатило йому послуги приватного детектива, щоб провести розслідування про кохану принца Гаррі. Він надав "вичерпний звіт про Меган та її родину", в якому є усі приватні дані Маркл.
- Деніел Хенкс мав доступ до баз даних особистої інформації, але саме незаконним методом дізнався номер соціального страхування герцогині. Також, згідно із законом, чоловік не мав права передавати знайдену інформацію журналістам.
- Представники британського таблоїду The Sun відповіли на заяву Хенкса. Вони підтвердили, що Деніел дійсно працював на них. Однак вони наголосили, що детектив отримав письмову ліцензію діяти законно та підписав юридичне зобов'язання.
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