Журналіст Деніел Хенкс оприлюднив зізнання про те, що незаконно слідкував за Меган Маркл як приватний детектив. Герцогиня прокоментувала звернення через представника та заявила, що медіаіндустрії пора замислитися.

Стосунки подружжя Меган Маркл та принца Гаррі й британської преси завжди були напруженими. Та днями журналіст таблоїду The Sun Деніел Хенкс розповів, що незаконно стежив за Меган з 2016 року.

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Відповідь Меган Маркл

Меган та Гаррі відреагували на зізнання приватного детектива та повідомили коментар публіці через представника. Вони заявили, що журналістам слід замислитись.

"Герцог і герцогиня Сассекські вважають, що сьогоднішній день є важливим моментом, щоб медіаіндустрія і суспільство в цілому задумалися. Цей звіт про розслідування показує, що хижацькі практики минулих днів все ще тривають, завдаючи незворотної шкоди сім'ям і відносинам. Вони вдячні тим, хто працює в ЗМІ і відстоює цінності справжньої журналістики, які зараз потрібні більше, ніж будь-коли раніше", – наголосили Меган та принца Гаррі.

Зізнання детектива про слідкування за Меган Маркл