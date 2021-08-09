4 августа Меган Маркл исполнилось 40 лет. По случаю дня рождения дочери Томас Маркл еще раз попытался примириться с ней. Он прислал жене принца Гарри большой букет роз.
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Как Меган Маркл отреагировала на подарок отца
Томас Маркл отправил имениннице дюжину красных роз и две желтых – они якобы символизировали его внуков, Арчи и новорожденную Лилибет Диану.
Также отец Меган положил туда записку: "Желаю вам счастливого дня рождения и ярких дней".
Но Маркл полностью проигнорировала подарок отца и никак ему не ответила. Томас впоследствии отметил, что понимает, почему дочь не поблагодарила за букет. Однако высказался, что хочет участвовать в жизни внуков. В частности, из-за этого он хочет подать на зятя и его жену в суд.
Конфликт Меган Маркл с отцом: коротко
- Еще перед свадьбой Меган Маркл с принцем Гарри Томас неоднократно попадал в скандалы. Он присылал фото пары таблоидам, а также "слил" личное письмо дочери прессе.
- Это возмутило экс-актрису, поэтому она до сих пор настроена категорически против своего отца. Меган заявляла, что больше не будет иметь отношений с ним, а также не будет знакомить сына с дедушкой.
- В скандальном интервью супруги Опри Уинфри Маркл рассказала, что не понимает, как отец мог нарочно делать ей больно. Тогда она призналась, что скорбит из-за потери папы, ребенка и своего имени.
- Сам Томас Маркл подчеркнул, что неоднократно извинялся перед звездной дочерью и сожалеет о своих поступках. Он добавил, что продолжает общаться со СМИ, чтобы достучаться до Меган.