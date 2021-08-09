4 августа Меган Маркл исполнилось 40 лет. По случаю дня рождения дочери Томас Маркл еще раз попытался примириться с ней. Он прислал жене принца Гарри большой букет роз.

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Как Меган Маркл отреагировала на подарок отца

Томас Маркл отправил имениннице дюжину красных роз и две желтых – они якобы символизировали его внуков, Арчи и новорожденную Лилибет Диану.

Также отец Меган положил туда записку: "Желаю вам счастливого дня рождения и ярких дней".

Но Маркл полностью проигнорировала подарок отца и никак ему не ответила. Томас впоследствии отметил, что понимает, почему дочь не поблагодарила за букет. Однако высказался, что хочет участвовать в жизни внуков. В частности, из-за этого он хочет подать на зятя и его жену в суд.

Конфликт Меган Маркл с отцом: коротко