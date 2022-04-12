Супругов нетерпеливо ждут в Нидерландах. Поскольку после выхода Меган и Гарри из королевской семьи, они редко появляются на публике, то к каждому событию, где они есть, приковано особое внимание.

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Invictus Games в Нидерландах упомянули Украину

"Принц Гарри готовится к поездке в Нидерланды и берет уроки нидерландского языка. Мы нетерпеливо ждем возможности предоставить ему теплый прием в Гааге. Готовясь к Играм, мы думаем о сборной Украины, а также об их друзьях и семье", – говорится в сообщении.

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Вместе с Гарри в Нидерланды прилетит Меган Маркл, которая присоединится к первым нескольким дням Игр.

Отметим , Invictus Games – международные спортивные состязания, которые основал принц Гарри для раненых военнослужащих и ветеранов. В этом году Игры состоятся с 16 по 22 апреля в нидерландском городе Гаага.

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