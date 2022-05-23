Меган Маркл повторила знаменитый поцелуй с принцем Гарри после игры в поло: видео

Британские супруги принца Гарри и Меган Маркл устроили благотворительный матч с поло для поддержки местных благотворительных организаций. Мероприятие прошло в Санта-Барбаре, где Меган выбрала стильный и яркий образ, привлекая внимание присутствующих.

Для спортивного благотворительного мероприятия Меган Маркл надела белые летние шорты, черную блузу в горошек и пояс, а завершила look черной шляпой и черными туфлями-лодочками. Яркой изюминкой ее образа стала красная помада на губах и большие солнцезащитные очки.

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На мероприятие королевская пара собирала деньги для благотворительных организаций, борющихся с голодом, окружающей средой и психическим здоровьем. Команда Гарри с поло под названием Los Padres даже стала победителем того дня, и Меган подарила своему мужу трофей и поцелуй!

Что это напомнило фанатам

Подобное событие произошло еще в июле 2018 года, когда герцогиня Сассекская поддерживала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло, состоявшемся в Беркшире , Великобритания. Это произошло через 3 месяца после их свадьбы, и такое искреннее обнаружение чувств на публике стало настоящей сенсацией, ведь королевская семья обычно соблюдает правила этикета.



​ Поцелуй супругов в 2018 году / Фото Getty Images

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