Меган Маркл засветила сына во время видеозвонка: фото малыша разлетелось в сети

1 декабря 2022 , 11:13
Читати новину українською

Источник:

New York Post

Принц Гарри и Меган Маркл оберегают детей от появления на публике. Однако на днях в сети появилось новое фото их сына Арчи.

Супруги Меган Маркл и принца Гарри очень редко делятся кадрами с детьми и никогда не появляются с ними на людях, чтобы уберечь от публичности. Каждое новое фото вызывает бурные обсуждения в сети.

Смотрите также Вчера королева, сегодня – король: Елена Зеленская встретилась с Чарльзом III – фото

В сети показали новое фото сына Гарри и Меган

На днях Меган Маркл по видеосвязи общалась с Джокатой Эдди, генеральным директором консалтинговой фирмы Full Circle Strategies и американской политтехнологией Донной Бразиле.

Во время разговора перед камерой засветилась мама Меган, а также ее сын Арчи, заметно подросший. Скриншот из разговора опубликовали в сети, однако фото подвергли критике – поэтому его удалили. Впрочем, фотография еще до того быстро разлетелась прессой.


Скриншот с твиттера

Фото продолжают обсуждать. В частности, пользователи заметили, что у малыша изменился цвет волос – с рыжих на русый. Также в сети пишут, что Арчи выглядит расстроенным, может быть, он не хотел участвовать в разговоре.

  • "Какой красивый малыш";
  • "Очень красивые глазки, их дети действительно милые и особенные";
  • "Похож на мамашу";
  • "Милый маленький мальчик, но почему-то расстроен";
  • "Он так симпатичен".
Напомним, недавно Меган Маркл рассказывала, помогает ли ей мужчина с детьми. Она признавалась, что утра в их семье как вихри. Поэтому принц Гарри каждый день собирает сына в школу, пока его возлюбленная готовит для всех завтрак.
Автор: Марія Касій