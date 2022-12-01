Меган Маркл засветила сына во время видеозвонка: фото малыша разлетелось в сети
Источник:New York Post
Принц Гарри и Меган Маркл оберегают детей от появления на публике. Однако на днях в сети появилось новое фото их сына Арчи.
Супруги Меган Маркл и принца Гарри очень редко делятся кадрами с детьми и никогда не появляются с ними на людях, чтобы уберечь от публичности. Каждое новое фото вызывает бурные обсуждения в сети.
Смотрите также Вчера королева, сегодня – король: Елена Зеленская встретилась с Чарльзом III – фото
В сети показали новое фото сына Гарри и Меган
На днях Меган Маркл по видеосвязи общалась с Джокатой Эдди, генеральным директором консалтинговой фирмы Full Circle Strategies и американской политтехнологией Донной Бразиле.
Во время разговора перед камерой засветилась мама Меган, а также ее сын Арчи, заметно подросший. Скриншот из разговора опубликовали в сети, однако фото подвергли критике – поэтому его удалили. Впрочем, фотография еще до того быстро разлетелась прессой.
Фото продолжают обсуждать. В частности, пользователи заметили, что у малыша изменился цвет волос – с рыжих на русый. Также в сети пишут, что Арчи выглядит расстроенным, может быть, он не хотел участвовать в разговоре.
- "Какой красивый малыш";
- "Очень красивые глазки, их дети действительно милые и особенные";
- "Похож на мамашу";
- "Милый маленький мальчик, но почему-то расстроен";
- "Он так симпатичен".