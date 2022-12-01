Супруги Меган Маркл и принца Гарри очень редко делятся кадрами с детьми и никогда не появляются с ними на людях, чтобы уберечь от публичности. Каждое новое фото вызывает бурные обсуждения в сети.

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В сети показали новое фото сына Гарри и Меган

На днях Меган Маркл по видеосвязи общалась с Джокатой Эдди, генеральным директором консалтинговой фирмы Full Circle Strategies и американской политтехнологией Донной Бразиле.

Во время разговора перед камерой засветилась мама Меган, а также ее сын Арчи, заметно подросший. Скриншот из разговора опубликовали в сети, однако фото подвергли критике – поэтому его удалили. Впрочем, фотография еще до того быстро разлетелась прессой.



Скриншот с твиттера

Фото продолжают обсуждать. В частности, пользователи заметили, что у малыша изменился цвет волос – с рыжих на русый. Также в сети пишут, что Арчи выглядит расстроенным, может быть, он не хотел участвовать в разговоре.

"Какой красивый малыш";

"Очень красивые глазки, их дети действительно милые и особенные";

"Похож на мамашу";

"Милый маленький мальчик, но почему-то расстроен";

"Он так симпатичен".

Напомним, недавно Меган Маркл рассказывала, помогает ли ей мужчина с детьми. Она признавалась, что утра в их семье как вихри. Поэтому принц Гарри каждый день собирает сына в школу, пока его возлюбленная готовит для всех завтрак.