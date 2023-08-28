Ее дочь дарила подарки, – артисты MBreeze вспомнили отношения с Марченко на "Х-факторе"

Украинская поп-группа MBreeze в 2016 году принимала участие в музыкальном шоу "Х-фактор". Ведущей проекта тогда была скандальная Оксана Марченко, которая сейчас живет в Москве.

Артисты из MBreeze в интервью 24 Каналу рассказали о собственном опыте общения с ведущей вокального шоу. Оказывается, за группу болела дочь Марченко и Медведчука – Дарья, которую крестил Владимир Путин.

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Певцы признались, что мало общались за кадром с Оксаной Марченко, чтобы оценивать ее.

Впрочем, помним, что ее дочь (вероятно, Дарья – 24 Канал) нас полюбила и почти каждый эфир мы получали какие-то подарки от нее. Это, пожалуй, все,

– вспомнили MBreeze.

Что другие звезды говорят об Оксане Марченко

Андрей Хливнюк также принимал участие в 6 сезоне вокального шоу "Х-Фактор", где в то время была Оксана Марченко. Оказывается, он уже тогда просил главу телеканала сменить ведущую но аргументы и приличный гонорар его убедили.

Об Оксане Марченко вспоминал Андрей Бедняков, который был ее соведущим в 2016 году Он стал для женщины "костью в горле", ведь жена Медведчука даже не скрывала неприязнь к новому ведущему, который заметно "сдвинул" ее с места.

Певица MamaRika признавалась, что никогда не считала жену Виктора Медведчука эрудированной. Она не верила в искренность Марченко, ведь та не имела собственного мнения и говорила, что ее просили.

Маша Ефросинина в 2018 году принимала участие в шоу "Танцы со звездами", где ее конкуренткой была Оксана Марченко. Она считает, что именно жена Медведчука посодействовала тому, чтобы ее как можно раньше выгнали из проекта.

Оксана Марченко шесть лет была главной "звездой" на "Х-Факторе". Однако некоторые участники шоу рассказывают, что в реальной жизни она разговаривала по-русски и могла критиковать артистов. На ТВ для нее специально создали образ "доброй ведущей", которая за всех переживает.