Ее дочь дарила подарки, – артисты MBreeze вспомнили отношения с Марченко на "Х-факторе"
28 августа 2023, 10:56Читати новину українською
Украинская поп-группа MBreeze в 2016 году принимала участие в музыкальном шоу "Х-фактор". Ведущей проекта тогда была скандальная Оксана Марченко, которая сейчас живет в Москве.
Артисты из MBreeze в интервью 24 Каналу рассказали о собственном опыте общения с ведущей вокального шоу. Оказывается, за группу болела дочь Марченко и Медведчука – Дарья, которую крестил Владимир Путин.
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Певцы признались, что мало общались за кадром с Оксаной Марченко, чтобы оценивать ее.
Впрочем, помним, что ее дочь (вероятно, Дарья – 24 Канал) нас полюбила и почти каждый эфир мы получали какие-то подарки от нее. Это, пожалуй, все,
– вспомнили MBreeze.
Что другие звезды говорят об Оксане Марченко
- Андрей Хливнюк также принимал участие в 6 сезоне вокального шоу "Х-Фактор", где в то время была Оксана Марченко. Оказывается, он уже тогда просил главу телеканала сменить ведущую но аргументы и приличный гонорар его убедили.
- Об Оксане Марченко вспоминал Андрей Бедняков, который был ее соведущим в 2016 году Он стал для женщины "костью в горле", ведь жена Медведчука даже не скрывала неприязнь к новому ведущему, который заметно "сдвинул" ее с места.
- Певица MamaRika признавалась, что никогда не считала жену Виктора Медведчука эрудированной. Она не верила в искренность Марченко, ведь та не имела собственного мнения и говорила, что ее просили.
- Маша Ефросинина в 2018 году принимала участие в шоу "Танцы со звездами", где ее конкуренткой была Оксана Марченко. Она считает, что именно жена Медведчука посодействовала тому, чтобы ее как можно раньше выгнали из проекта.