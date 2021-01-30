В 2 выпуске яркого шоу "Маска" в номинацию попали сразу два участника. С кем попрощались зрители и судьи – читайте далее.

23 января во 2 выпуске шоу "Маска" зрители и судьи увидели 8 невероятных выступлений. Однако по результатам голосования 2 из них попали в номинацию.

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В первой части грандиозного шоу выступали – Буряк, Стрекоза, Крапанка и Носорог. После первого голосования номинантом на открытие стала – Крапанка. Такое решение приняли зрители и судьи шоу "Маска".

Во второй части шоу "Маска" выступали – Мольфар, Циклоп, Пава и Лев. Согласно результатам голосования, в номинацию попал – Мольфар.

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Большинству судей хотелось узнать, кто же скрывается за маской Крапанки, а Мольфара стремились пропустить в следующий этап. Проголосовав, зрители сделали свой выбор и решили снять маску с Крапанки. Оказалось, что за ней скрывается – Оксана Байрак.