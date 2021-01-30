У 2 випуску яскравого шоу "Маска" в номінацію потрапили одразу два учасники. З ким попрощалися глядачі та судді – читайте далі.

У 2 випуску шоу "Маска", який відбувся 30 січня 2020 року, глядачі та судді побачили 8 неймовірних виступів. Проте не всі з них змогли потрапити до наступного етапу.

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У першій частині грандіозного шоу виступали – Буряк, Бабка, Крапанка та Носоріг. Після першого голосування номінантом на відкриття стала – Крапанка. Таке рішення ухвалили глядачі та судді шоу "Маска".

У другій частині шоу "Маска" виступали – Мольфар, Циклоп, Пава та Лев. Згідно з результатами голосування, до номінації потрапив – Мольфар.

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Більшості суддів хотіла дізнатися, хто ж ховається за маскою Крапанки, а Мольфара прагнули пропустити до наступного етапу. Проголосувавши, глядачі зробили свій вибір та вирішили зняти маску з Крапанки. Виявилося, що за нею ховається – Оксана Байрак.