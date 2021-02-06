В 3 выпуске впечатляющего шоу "Маска" в номинацию попали два участника. Кто остался, а кто покинул – читайте дальше.

Источник: 24 канал

В 3 выпуске, который состоялся 6 февраля 2021 года, зрители и судьи проекта "Маска" в специальном приложении должны были выбрать и проголосовать за любимого персонажа, чтобы помочь ему попасть в следующий эфир.

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В первой части яркого шоу выступали – Лиса, Солнце, Коза и Дракон. В номинацию попала – Лиса.

Во второй части были – Роза, Лягушонок, Сом. Судьи и зрители грандиозной программы "Маска" решили, что хотят поскорее узнать, кто скрывается за образом – Роза.

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В борьбе между двумя яркими и впечатляющими масками победу одержала маска – Роза. Лисе пришлось открыть свое лицо и рассекретить себя. Оказалось, что за маской скрывалась – Елена Шоптенко.