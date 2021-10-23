"Маска" 2 сезон 1 выпуск: феерическое выступление Робота и игривый Поросенок

Второй сезон грандиозного шоу "Маска" стартовал 23 октября. Загадочные персонажи ошеломили звездных детективов и зрителей яркими костюмами и неповторимыми выступлениями. 7 участников группы А.

Продолжения гипершоу "Маска" ждали миллионы телезрителей. В новом сезоне организаторы подготовили еще больше масштабных костюмов. Теперь в течение нескольких недель вся страна будет отгадывать, кто же скрывается под масками. Как выступили участники 1 выпуска – читайте дальше.

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Выступления участников 1 выпуска

Робот

, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно посмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске разоблачения.В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше запутать зрителей и остаться в маске.Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто скрывается в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

С первых подсказок стало понятно, что под маской скрывается певец. С каждым из звездных детективов у этого персонажа есть общее: с Олей Поляковой – 5 совпадений, с Олегом Винником – 4, с NK – 2, с Дзидзьо – 2, с Андреем Данилко – 3. Однако после того, как Робот спел, детективы усомнились и заподозрили, что под маской скрывается женщина.

: ария из оперы "Кармен": Оля Цибульская, Алена Омаргалиева, Камалия, Виталий Козловский.



Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото с инстаграма шоу

Баян

Под маской Баяна скрывается женщина. Она является хедлайнером выступлений, как на НСК "Олимпийском", так и на празднествах в семейном кругу. Баян успел побывать на красных дорожках в Нью-Йорке и Лондоне. Персонаж является довольно популярным и его точно знают звездные детективы и зрители.

: Алла Пугачева – "Арлекино"Лилия Сандулеса, мама Андрея Данилко, Алла Пугачева, Оксана Байрак.



Участник 2 сезона "Маски" – Баян / Фото с инстаграма шоу

Котик

Котик представлялся с папочкой в руке, поэтому судьи предположили, что под маской скрывается ведущий. Персонаж предложил звездным детективам разгадать кроссворд, который касается их, однако этим еще больше запутал, ведь они так и не смогли разгадать.

: Грибы – "Тает лед"Оля Цибульская, Виталий Козловский, Потап, Монатик.



Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото с инстаграма шоу

Фея

Она – самое очаровательное существо и все благодаря ее природным качествам. Фея отметила, что каждый может увидеть в ней различных персонажей, все зависит от личного восприятия. Для каждого из звездных детективов Фея может придумать определенный образ, поэтому они предположили, что под маской может скрываться режиссер клипа или дизайнер.

: "Леди Совершенство"Ксения Мишина, Юлия Магдич, Ольга Фреймут.



Участница 2 сезона "Маски" – Фея / Фото с инстаграма шоу

Поросенок

Персонаж рассказал, что "официально зарегистрирован в небесной канцелярии охранником одного из детективов". Он бывает очень разным и очень любит райские трюфели и воспоминания о "22 выходках, которые удалось провернуть на ангельской должности".

: Wellboy – "Гуси"Андрей Хлывнюк, Олег Кензов, Фагот, Александр Педан.



Участник 2 сезона "Маски" – Поросенок / Фото с инстаграма шоу

Госпожа Жираф

Госпожа Жираф выступает в образе невесты. Она отметила, что ей гораздо комфортнее было бы лет 50 назад, ведь эти времена напоминают ей детство. Человек, который помог ей на сцене, сформировался как личность в 70-е годы.

: Наргиз – "Ты моя нежность"Виктория Смеюха, Леся Никитюк, Ирина Билык, Оля Цибульская.



Участница 2 сезона "Маски" – Госпожа Жираф / Фото с инстаграма шоу

Летучая мышь

Этот персонаж очень разный – бывает добрым и спокойным, а бывает злым и энергичным. Таким было и его детство, но все, что он делает, происходит под музыку. Звездные детективы предположили, что под маской Летучей мыши может скрываться актер, который играет разные роли.

: Филипп Киркоров – "Мышь"Петр Черный, Павел Зибров, Остап Ступка, Владимир Гришко.



Участник 2 сезона "Маски" – Летучая мышь / Фото с инстаграма шоу