30 октября в шоу "Маска" на телеканале "Украина" выступили участники группы Б. Но не всем удалось очаровать звездных судей и зрителей в зале, поэтому один загадочный персонаж навсегда покинул проект.
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Первое голосование состоялось после выступления трех участников: Грифона, Шмеля и Гориллы. Среди них наименьшее количество баллов получил Грифон, попавший в номинацию на разоблачение.
В номинацию также попал Мухомор, а Скандал, Совенка и Тигра увидим в следующем выпуске их группы.
Финальный выбор сделали зрители. Большинство из них захотело снять маску с Грифона. Оказалось, что под магическим костюмом скрывался футболист Андрей Пятов.
Напомним, звездные детективы предполагали, что под этой маской скрывается Станислав Боклан, Александр Усик, Дмитрий Гордон, Олег Ляшко или Сергей Мельник.