Дочь Оли Поляковой поступила в Беркли: что будет с ее образованием в киевском вузе

Дочь Оли Поляковой недавно бросила учебу в Лондоне и пошла получать образование в Киевской консерватории. Однако это не единственное учебное заведение Маши. Оказывается, она также поступила в музыкальный колледж Беркли в США.

В начале сентября Мария поступила в Киевскую консерваторию на композиторское отделение. Девушка даже начала посещать пары.

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Маша Полякова вступила в Беркли

Однако теперь стало известно, что дочь Поляковой также поступила в музыкальный колледж в Беркли. Маша будет совмещать обучение в двух вузах.

Почему Мария бросила учебу в Лондоне? Дочь певицы призналась – отчислилась из английского вуза, потому что поступила в американский вуз Berklee College of Music на зимний курс.

Нам с сокурсницей очень не нравилось обучение там, потому что очень слабый уровень. Мы проучились 12 лет в музыкальной школе. У нас большие знания были… Она поступила туда (в Беркли – 24 Канал), ей пришло подтверждение. И я тоже подала документы и, наконец, поступила. Еще и с очень хорошей скидкой,

– сказала Маша.

Раньше Оля Полякова рассказала в интервью, что ее дочь давно мечтала об учебе в Беркли Однако в прошлом году она не смогла поступить в это заведение из-за возраста.

Поэтому она поступила в лондонский вуз. Но ее мечты никуда не исчезли. Через год дочь Поляковой снова попробовала силы и все же покорила Беркли.

Теперь, по совету мамы, Маша Полякова получит два образования.

"В Лондоне Маша проучилась год, но до этого хотела поступить в Беркли… Теперь она поступила туда на факультет первомер на зимнюю сессию. У нее были свободные полгода, и я посоветовала вступить в конскрваторию на композиторское отделение. Поэтому она закончит и Консерваторию, и Беркли", – заявила Оля.

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