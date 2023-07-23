Она опубликовала эмоциональную инстаграмм-сторис после громкого скандала вокруг сериала "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен, который компания Юрия Горбунова планирует снять. В своем блоге телеведущая отреагировала на ситуацию с телесериалом и поделилась трудностями, с которыми столкнулась в отношениях с мужем.

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Маша Ефросинина рассказала о сложном периоде в отношениях

Звезда призналась, что у них с мужем сейчас проблемы во взаимоотношениях. Ей трудно это переживать, поэтому Ефросинина сказала, что часто плачет.

Ежедневные слезы и страхи за Тимура, с которым сейчас отношения проходят очередное испытание,

– написала знаменитость.



Маша Ефросинина призналась, что испытывает проблемы в отношениях с Тимуром Хромаевым / Скриншот с инстаграм-сторис

Отметим, муж Маши Ефросининой с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны. В то же время ведущая вместе с детьми и своей мамой уехала за границу. Сначала они находились в Германии, но позже Маша решила переехать поближе к Украине и обустроила жизнь семьи в Польше.

Известно, что звездные супруги вместе уже 20 лет. Они воспитывают двоих детей – 19-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Александра. В начале июля они приезжали в Киев, чтобы встретились с отцом.