Маша Ефросинина захватила образом в вишневом пальто за более 20 тысяч гривен

Ведущая Маша Ефросинина обожает утонченные женственные образы. Один из них она эффектно продемонстрировала во время фотосессии в центре столицы. В кадре звезда предстала в нежном платье и пальто из экокожи за более 20 тысяч гривен.

В гардеробе популярной Маши Ефросининой множество вещей от премиальных домов мод – Gucci, Prada, Fendi и другие. Вместе с тем телеведущая поддерживает и украинские бренды, наряды от которых выбирает для важных публичных появлений или стильных фотосъемок.

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На этот раз знаменитость сделала ставку на бренд Olēnich. Она надела длинное вишневое пальто из экокожи с широким длинным поясом. Его стоимость 636 евро – 21 тысяча гривен. Наряд удачно подчеркнул хрупкую фигуру Маши Ефросининой.

Под пальто звезда подобрала легкое изумрудное платье длины макси с принтом. Это идеальное сочетание цветов! Короткие волосы ведущая вложила в голливудские локоны и сделала фирменный макияж со стрелками и нежно-розовой помадой.

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Похоже, в этом женственном образе Ефросинина снимала одно из интервью для собственного проекта "экзамен", ведь в подписи к фото она анонсировала премьеру нового выпуска.

Предыдущие образы Маши Ефросининой: